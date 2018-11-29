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Ağrı'daki PKK/KCK operasyonu

Kent merkezi ve ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 15'i tutuklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:01
Ağrı'daki PKK/KCK operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 47 şüpheliden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kent merkezinin yanı sıra Tutak, Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Diyadin ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 42'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 40'ı tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 25'i serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, bazı şüphelilerin de arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:01
  1. Ağrı
  2. Ağrı Emniyet Müdürlüğü
  3. Ağrı'da PKK/KCK operasyonu
  4. TEM Şube Müdürlüğü
  5. tutuklama

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