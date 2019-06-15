Ağrı’da YKS heyecanı

Ağrı’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanla başladı.

Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, bu sabah saat 10.15’te başlayan TYT için sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların önlerinde toplandı.

Türkiye genelinde toplamda 2 milyon 528 bin 110 adayın başvuru yaptığı YKS’nin birinci oturumu için, Ağrı’da öğrenciler sabah saatlerinde sınava girmek için aileleriyle birlikte önceden belirlenmiş okullarına geldi.

İki çocuğuna destek olmak için 75. Yıl Ortaokulu’nda sınav süresi boyunca bekleyen Özer Kaya, “İki oğlumu bekliyorum. Biri geçen sene sınava girdi ama istediği bölümü tutturamadı. Biri mezun oldu. Çocuklarımı dershaneye gönderdim. Beklentimiz yüksek” dedi.

135 dakika süren sınav sonucunda ter akıtan öğrencilerin geneli matematik sorularında zorlandığını söyledi.

Sınav sorularının kendisini zorlandığınıdile getiren Oktay Kocaağa, "Benim için zor geçti. Bazı sorular çok çelişkiliydi. Beni en çok zorlayan matematik ve birazda Türkçe’ydi" ifadelerini kullandı.