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Ağrı’da yıl sonu eğitim değerlendirme toplantısı

Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılının “Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
Ağrı’da yıl sonu eğitim değerlendirme toplantısı

Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılının “Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.


Ağrı Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve Mehmet İsmail Yüce ile şube müdürleri katıldı.


Şube müdürleri tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan faaliyetler veprojeler hakkında bilgilerin verildiği toplantıda,il genelindeki tüm okulların bakım ve onarımlarının yapılması ile LGS sonuçlarının değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak projeler ve çalışmaların görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
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