Ağrı’da Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

Ağrı’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan ücretsiz İl Spor Merkezleri yaz spor okullarına bu yıl katılım beklenende fazla olunca lisans çıkartma işlemlerinde büyük artış oldu. Yaz spor okullarına kaydı yapılan ve lisans çıkarılan sporcu sayısı şuan itibariyle 4 bin 500 olarak açıklandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları 37 antrenör ile 18 branşta toplam 4.500 çocuklar ve gençlerle çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapın Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir: “Çocuklarımızın yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlerimize spor kültürünü yerleştirmek amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları 18 branşla Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine Yaz döneminde yoğun katılım ile startı verildi. Yaz spor okullarına ilgi her geçen gün artıyor. Şuana kadar 4.500 sporcumuz lisans sahibi oldu. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı 7 bine çıkarmak olacaktır. İnşallah mesai arkadaşlarımızla bu hedefimize ulaşmış olacağız.

Yoğun bir talebin olduğu yaz spor okullarımız; Atletizm, Kayak, Badminton, Basketbol, Boks, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Özel Sporcular, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor branşlarında eğitimli ve tecrübeli antrenörlerimiz tarafından çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yaz spor okullarında ki tüm branşları tek tek ziyaret ederek sporcularla yakından ilgilendi.

Budak, kurs süreci boyunca antrenmanlarını sık sıkziyaret edip, çocuklarımızın gelişimi hakkında ailelerine de bilgi verileceğini söyledi.