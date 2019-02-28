Ağrı'da yarın okullar tatil mi? | Ağrı 1 Mart Cuma kar tatili son dakika

Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyordu. Kar yağışının etkisiyle Ağrı'da yaşayan vatandaşlar yarın 1 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla beklerken valilikten resmi açıklama geldi. Peki yarın Ağrı'da okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı...

Ağrı'da yarın okullar tatil mi?

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yarın (1 Mart 2019 Cuma) Hamur'da taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.