0553 313 94 23

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 21 kişiden 18'i tutuklandı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:47
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yasa dışı uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

Ekipler, bu çalışmaların ardından zanlıları yakalamak için Ağrı ile Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir süre önce Ankara'daki eğitimden dönerken Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün adları verilen operasyonda, tespit edilen 23 şüpheliden 21 gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada 97,96 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kahve renkli daralı ağırlığı 4,16 gram olan toz madde, bir miktar esrar, 1'i kuru sıkı 2 tabanca, 1'i tek kırma 3 av tüfeği, 82 değişik çapta ve markada tabanca mermisi, 7 adet 70 milimetre çapında fişek, 97 adet sahte 100 dolar, 2 bıçak ve "muşta" tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Adliyeye çıkarılan 21 kişiden 18'i, savcılık sorgusu sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:47
  1. Ağrı
  2. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü
  3. Savcı Merve Sultan Kandemir
  4. torbacı operasyonu
  5. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
    1. Bursa’da işçi servisi devrildi: 10..
    2. Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait..
    3. "Hepimiz kültürümüzün bir diplomatı..
    4. İşte TFF'nin Müslüman ülkede..
    5. TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler..
    6. BAYK Kış Trofesi
    7. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    8. Taşan dere ıslah edilmeye başlandı
    9. CHP’li Kiraz’dan Yeşilyurt Muhtarlar..
    10. Robotlarıyla yarışan genç mucitler..
    11. Kaçak balık avına para cezası
    12. Salsa Türkiye Şampiyonası’nda..
    13. Vali Varol taşkın ve heyelan bölgesini..
    14. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5..
    15. Monaco'da pole pozisyonu Hamilton'ın
    16. Kent kart matikler yaygınlaşıyor
    17. Bursa’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    18. Çamlık’a çevreci tabelalar..
    19. Ayvalık’ta 66 kaçak göçmen yakalandı
    20. Türk Telekom'dan Galatasaray'ın..
    21. Yolun karşısına geçmek isterken..
    22. Şehit Turgut Solak Lisesinden müzik..
    23. "Seçimin en sağlıklı şekilde..
    24. Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
    25. Bigadiç’te şoförlere brifing
    26. Türk STK'ler Tanzanya'da iyilikte..
    27. BUSAT’ta Yurdakoş dönemi
    28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    29. Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı