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Ağrı’da ücretsiz tercih danışmanlığı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından LGS ve YKS adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
Ağrı’da ücretsiz tercih danışmanlığı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından LGS ve YKS adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.


Konu hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda başarılı olabilecekleri alanlarda eğitim almalarını, eğitim sürecinde elde ettikleri kazanımlar yolu ile hayata hazırlanmalarını ve kendilerini mutlu kılarak toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçlarındandır. Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, meslekleri tanımaları, mesleklerin gerektirdiği özellikleri öğrenmeleri, kendilerine uygun meslek alanlarına yönelmeleri ve bu doğrultuda tercih edebilecekleri okul, alan ve programları seçmeleri amacıyla sunulan profesyonel destek hizmetleridir. 2019 Tercih Danışmanlığı kapsamında il genelinde 41 tanesi Merkezi Sınav, 32 tanesi YKS’de görevlendirilmek üzere 73 tercih danışmanlığı komisyonu velilerimize ve öğrencilerimize hizmet vermek için oluşturulmuştur. Tercih dönemleri öncesinde Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde merkez ilçemizdeki komisyonlarda görev alacak öğretmenlerimize bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Merkezi Sınav için 01-12 Temmuz tarihleri arasında velilerimize ve öğrencilerimize yönelik tercih danışmanlığı faaliyetleri tamamlanmıştır. Üniversite tercihleri ise 23 Temmuz tarihi itibarıyla başlamış olup 29 Temmuz tarihine kadar komisyonlarımız il genelinde faaliyetlerini sürdürecektir. Tercih danışmanlığından yararlanan öğrencilerin bilgileri görevli öğretmenler tarafından Mebbis E-Rehberlik modülüne işlenmektedir”dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
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