0553 313 94 23

Ağrı’da Ücretsiz İl Spor Merkezleri Açılışı Yapıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
Ağrı’da Ücretsiz İl Spor Merkezleri Açılışı Yapıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan İl Spor Merkezleri açılış töreni gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 2013 yılında hayata geçirilen İl Spor Merkezleri uygulamasında, 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları, 18 farklı branşta faaliyet gösterecek.


Ağrı’da İl Spor Merkezleri’nin Yaz Spor Okulları açılış töreni geniş katılımla yapıldı. Açılış töreni Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda yapıldı. Törene: Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yöneticiler, Antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Yaz Spor Okulları bu yıl 18 branşta alanlarında uzman antrenörler tarafından hizmet verecek.


Açılışta konuşma yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir: “Çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak, Güçlü bir alt yapı oluşturmak amacıyla her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan İl Spor Merkezlerimiz de tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde sportif çalışmalarımız yürütülmektedir.”dedi.


Ağrı’yı Uluslararası platformda temsil etme bakımından İl Spor Merkezlerinin birer fırsat olduğunu belirten Demir: “Bu fırsatı bütün çocuk ve gençlerimizin sporu bir yaşam kültürü olarak benimsemeleri yegâne amacımızdır. Bu amaca ulaşabilmemiz için de ailelerimizin desteğine ihtiyacımız vardır. Sporun çocuklarımızın yaşamında sadece yaz dönemi faaliyeti olarak görülmemesi, okullar açıldığı zamanda çocuklarımızın spora yönlendirilmesi, okullar açıldığı zaman da çocuklarımızın spora yönlendirilmesi ve desteklenmesi çok önemlidir. Çocuklarımız, gençlerimiz spora başlattıkları için çok değerli ailelerimizi ve buraya kayıt olan minik, yıldız ve genç sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Biz şimdi burada hep beraber bir spor ailesi oluşturmuş olduk. Bu ailemiz Ağrı için bir ışık olacaktır. Buraya istekli gelen sporculara büyük görev düşüyor. Herkes mahallesinde komşularını ve arkadaşlarını yanında getirerek Ağrı Halkını spora teşvik edeceklerdir. Yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduğumu bildiri, bunun karşılığında ise bize düşen görev spor disiplini içerisinde antrenörlerimizin çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmesini sağlamak olacaktır. Sporculara, ailelere ve antrenörlere başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından tören boks,jimnastik,kick boks,tenis, halter,güreş gösteriyle sona erdi.


2019 yılı İl Spor Merkezinde; Atletizm, Kayak, Badminton, Basketbol, Boks, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Özel Sporcular, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor dallarında faaliyet gösterilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone Red Gecesi'nde Mor ve Ötesi sahne aldı
    1. Vodafone Red Gecesi'nde Mor ve Ötesi..
    2. Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı,..
    3. Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak..
    4. Yerli üretim için 200 milyon liralık..
    5. “Robotik Kodlama” eğitimi alan..
    6. Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri..
    7. 108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor
    8. KKTC’ye ne düştü? KKTC’de patlama ve..
    9. Çanakkale’deki uyuşturucu..
    10. Deniz ve havuz suları sıkı takip..
    11. Kara Havacılık Okulu’nda inşaat..
    12. Ailelere önemli uyarı
    13. Dünya şampiyonasına "anne şefkati" ile..
    14. Çanakkale’de Kabotaj Bayramı kutlandı
    15. Feyzullah Gayret: Spor merkezlerinde..
    16. GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti..
    17. (Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin’in..
    18. Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    19. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
    20. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler