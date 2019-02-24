Ağrı’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Ağrı’nın Diyadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Ağrı - Diyadin karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde 6 kişi bulunan 04 AC 858 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan araçta bulunan 6 kişiden 2’i hayatını kaybetti, 4’ü ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Taşlıçay ve Diyadin Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, otomobildeki 6 kişinin Diyadin’de bulunan kaplıcalara gittikleri öğrenildi.

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