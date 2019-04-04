Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Nimet Çetrez (55) yönetimindeki 04 AT 709 plakalı kamyonet, Müftü Selim Mahallesi mevkisinde refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile Muhammet Said (7), Hülya (32), Metin (45), Ayşe (50), Ayşenur Çetrez (3) ile bebek olduğu belirtilen Zeynep Çetrez Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Said Çetrez müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Metin Çetrez, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.







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