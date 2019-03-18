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Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tipide mahsur kalan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:05
Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tipide mahsur kalan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcu, özel idare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirhane köyünde yolcu minibüsünün tipide mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, durumu hemen Doğubayazıt İlçe Özel İdaresine bildirdi.

Tipi nedeniyle bölgeye zorlukla ulaşan ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda kara saplanan minibüsün önünü iş makinesiyle açtı.

Özel idare ekiplerinin çalışmasına, sonradan bölgeye bir başka minibüsle gelen mahsur kalanların yakınları da destek verdi.

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kurtarılan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:05
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