Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tipide mahsur kalan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tipide mahsur kalan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcu, özel idare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirhane köyünde yolcu minibüsünün tipide mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, durumu hemen Doğubayazıt İlçe Özel İdaresine bildirdi. Tipi nedeniyle bölgeye zorlukla ulaşan ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda kara saplanan minibüsün önünü iş makinesiyle açtı. Özel idare ekiplerinin çalışmasına, sonradan bölgeye bir başka minibüsle gelen mahsur kalanların yakınları da destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kurtarılan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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