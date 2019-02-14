Ağrı'da terör operasyonu... Çok sayıda gözaltı var Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli silahlar, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda, 32 şüpheli gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 13.02.2019 tarihinde Ağrı merkez ve ilçelerimizde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde 32 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 32 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği , 2 kurusıkı tabanca, 415 adet MKE ibareli tabanca fişeği ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir"denildi.

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