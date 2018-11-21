THY- Noukşot
0553 313 94 23

Ağrı'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Taşlıçay ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:58
Ağrı'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Taşlıçay ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:58
  1. Ağrı
  2. gözaltı
  3. Taşlıçay
  4. terör operasyonu
  5. pkk
  6. kck

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı gençlere istihdam merkezi oldu
    1. İstanbul Havalimanı gençlere istihdam..
    2. Barış Erdim, en etkin 50 CMO arasında
    3. MediaMarkt’tan "Şahane Cuma" indirimi
    4. FETÖ sanığı sözde mahrem imama 9 yıl..
    5. 2019 asgari ücret ne olur
    6. Aldair'den Cengiz Ünder'e tavsiye
    7. 9 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Defalarca..
    9. 'Hasta var' diye çağırdılar, sonrası..
    10. Zabıta alım ilanları 2018
    11. Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
    12. Doping yapan şampiyon atlete, 4 yıl..
    13. ABD'den kriz çıkartacak Çin hamlesi!
    14. İrlanda'da O'Neill dönemi sona erdi
    15. Avusturya'da okullarda başörtüsü..
    16. Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buğday..
    18. Yaşlı kadın, tek başına yaşadığı evde..
    19. Pazarlarda çinekop denetimi!..
    20. Konutta fiyatlar düştü satışlar arttı
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı