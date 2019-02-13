0553 313 94 23

Ağrı’da terör operasyonu: 55 gözaltı

Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP’nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar’la seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan’ın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
Ağrı’da terör operasyonu: 55 gözaltı

Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP’nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar’la seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan’ın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyeliği, terör propagandası yapma, yardım ve yataklık suçlamalarıyla ilgili il merkezi ve ilçelerinde 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi, Patnos, Tutak, Doğubayazıt, Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonda, HDP’nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar’la seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan’ın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile kurusıkı tabancalar, şarjörler, av tüfeği fişeği, örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

 

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
  1. Ağrı
  2. doğa
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
    1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    10. EYOF 2019
    11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    20. Paris'teki gösteride polisi döven..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir