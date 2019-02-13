Ağrı'da terör operasyonu: 55 gözaltı

AĞRI (AA) - Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyeliği, terör propagandası yapma, yardım ve yataklık suçlamalarıyla ilgili il merkezi ve ilçelerinde 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi, Patnos, Tutak, Doğubayazıt, Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonda, HDP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar'la seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile kuru sıkı tabancalar, şarjörler, av tüfeği fişeği, örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

- Karaaslan, örgüt üyeliği suçundan gözaltına alındı

HDP'nin seçim çalışmalarında aktif rol alan Karaaslan'ın, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amaçlı Ağrı'da yapılması planlanan yürüyüş öncesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin, Valiliğin aldığı yasak kararını tebliğ etmesiyle sadece milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Abdullah Koç'un katıldığı yürüyüşe katılamayan Karaaslan'a ilişkin, önceki bir dosyada yer alan hakkındaki "terör örgütü üyeliği" şüphesiyle gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerininin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.