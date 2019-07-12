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Ağrı’da Srebrenitsa soykırımı kınandı

Srebrenitsa soykırımının 24.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:28
Ağrı’da Srebrenitsa soykırımı kınandı

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde AK Parti Ağrı Kadın Kolları, yaptığı basın açıklaması ile soykırımı kınadı.


Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Katliamı’na ilişkin basın açıklaması yapan AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülenay Durmuş, “Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır. Gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.


Ak Parti Ağrı İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kadın kolları üyeleri ile birlikte açıklama yapan Ağrı Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülenay Durmuş,“Soğuk savaş döneminin sona ermesi, Yugoslavya’nın dağılması, Bosna’nın bağımsızlığını ilan ettiği referandum birbirini takip eden gelişmelerdir. Sırplar, Bosna’nın bağımsızlık kararını tanımamıştır. 1992 yılı Nisan ayında Bosna Savaşı Sırplar tarafından başlatılmıştır. Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunun desteği ile Bosna Savaşı ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüşmüştür. Boşnaklar İşkenceye Maruz Kalmıştır. 1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8.372 kişi can vermiştir. Bosna’da üç buçuk yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmî kayıtlara kayıp olarak geçmiştir.


20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Batı’ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün ‘özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen’ bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa’da soykırıma göz yuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır.Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in, ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’ sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır” ifadelerini kullandı.


‘Yapılan soykırımı kınıyoruz’


Açıklamasının devamında yapılan soykırımı kınayan Durmuş,“AK Parti Ağrı Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. Yıl dönümünde 81 il Kadın Kolları Başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa’da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden ‘Herkes İçin Adalet’ ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu; huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Srebrenista Annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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