Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Ağrıda başlayan sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

Ağrıda başlayan sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

Kentte sağanak yağışla birlikte aniden şiddetlenen rüzgâr, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Şiddetli rüzgârın etkisi ile çevreye savrulan çatı parçaları cadde ve sokaklarda park halinde olan araçların üzerine düşerek, maddi hasara neden oldu. Kentte oluşan maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

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