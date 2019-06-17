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Ağrı’da sel faciası: 4 ölü

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:00
Ağrı’da sel faciası: 4 ölü

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Diyadin ilçesinde etkili olan yağışlı hava sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi’nde araziye ot toplamaya çıkan 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sele kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan cenazelerin otopsi için Erzurum adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:00
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