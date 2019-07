Ağrı’da sağlık çalışanına yapılan saldırı kınandı

Ağrı Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde veri hazırlama biriminde görevli sağlık çalışanı Ahmet Akbaş’a yapılan saldırı, Hak-İş Konfederasyonu ve Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanlığı tarafından hastane önünde düzenlenen ortak basın açıklaması ile kınandı.

Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına onlarca sağlık çalışanı ve vatandaş “Sağlıkta Şiddete Son” yazılı pankart açarak yapılan saldırıyı kınadı.

Ağrı Hak-İş Konfederasyonu Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol tarafından okunan ve ülke genelinde sağlık alanın da yaşanan saldırılara dikkat çekilen açıklamada, “29 Temmuz’da Ağrı Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet hastanesinden veri hazırlama biriminde Öz Büro İş Sendikamızın üyesi Ahmet Akbaş kardeşimiz hasta muayenesi sırasında fiziksel şiddete uğramış hasta yakınları tarafından bıçaklanmış ve yoğun bakıma alınmıştır. Meslektaşımızın hayati tehlikesi söz konusu olup, yakın izlem altında tutulmaktadır. Ülke genelinde, sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmektedir. Sağlıkta Şiddet Yasası tasarısının caydırıcı kanunlarla bir an önce yasalaşması talebimizi yeniliyoruz. Hak-İş Konfederasyonu ile Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanlığı ortak olarak sağlıkta şiddete yolaçan nedenleri bu güne kadar birçok defa dile getirdik. Ancak geldiğimiz noktada bu sebepleri tekrar etmektense, tüm sağlık çalışanlarının, yönetici ve halkımızın bu üzücü olayların sona erdirilmesi konusunda ortak tavır göstermesi aşikârdır. Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Şifa bekleyen insanlara yardım eden çalışanlara şiddet uygulayan her şeyden önce tüm milletin sağlığının da bir numaralı düşmanıdır. Kardeşlerim ne oldu da bu duruma geldik. Vatandaş kim vatandaş benim annem babam kardeşimdir. Peki, sağlıkçı kim? Canınıza can katan, en büyük sırlarınızı ve hayatınızı teslim ettiğiniz insanlardır. Kimse kusura bakmasın bunlar robot değil. Bu insanlarda birilerinin annesi, birilerinin babası, birilerinin kardeşidir. Bunlar sizin evladınız değil mi? Biz biriz. Biz bütünüz. Ayrıca, bu konuda basının da sorumluluk taşıdığına inanıyoruz. Özellikle sağlıkla ilgili haberlerde daha duyarlı ve objektif davranmalarını bekliyoruz. Meslektaşımıza acil şifalar dilerken, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Meslektaşımızın her zaman destekçisi olacağımızı ve tüm hukuksal sürecin müdahili ve takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.