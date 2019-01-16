Ağrı'da PKK/KCK operasyonu Operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilmesine yönelik Doğubayazıt, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adreslerde terör örgütü elebaşının 2 resminin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiği aktarıldı.

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