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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu

Operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:16
Ağrı'da PKK/KCK operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilmesine yönelik Doğubayazıt, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adreslerde terör örgütü elebaşının 2 resminin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:16
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