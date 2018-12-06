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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu

Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde örgüt adına faaliyette bulundukları öne sürülen 14 zanlı yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:39
Ağrı'da PKK/KCK operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eleşkirt ve Taşlıçay cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, örgüte yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca, 84 av tüfeği fişeği, 223 tabanca fişeği, 14 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, kama ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:39
  1. Ağrı
  2. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü
  3. Terörle Mücadele

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