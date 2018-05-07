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Ağrı'da PKK operasyonu: 4 tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, belediye ve İlçe Özel İdaresinde çalışan 4 kişi tutuklandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:20
Ağrı'da PKK operasyonu: 4 tutuklama

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından B.K, Ş.Y, F.T. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Patnos L Tipi Cezaevine gönderildi.  Tutuklanan şahısların belediye ve İlçe Özel İdaresinde memur oldukları öğrenildi. 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:20
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