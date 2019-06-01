Ağrı’da patlama: 1 ölü, 8 yaralı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen mayın patlamasında göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen mayın patlamasında göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında bir patlama gerçekleşti. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre araçta bulunan 9 kişiden 8’i yaralandı, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın yaşandığı yere sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 8’inin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, güvenlik güçlerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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