Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı28 Mart 2019 Perşembe 07:00
Doğubayazıt'tan Ağrı istikametine giden Ahmet Aydemir idaresindeki otomobil, Bulakbaşı köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Aydemir'in yanı sıra aynı aileden Birten, Mehtap ve Mert Aydemir (3) ile Asya Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince ters dönen araçtan çıkarıldı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanın yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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