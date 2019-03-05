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Ağrı’da ’Orda Bir Köy Var Uzakta’ projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu’nun 81 ilde birlikte yürüttüğü "Orda bir Köy Var Uzakta" projesi, Ağrı’da da gerçekleştirildi.

05 Mart 2019 Salı 16:44
Ağrı’da ’Orda Bir Köy Var Uzakta’ projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu’nun 81 ilde birlikte yürüttüğü "Orda bir Köy Var Uzakta" projesi, Ağrı’da da gerçekleştirildi.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü ‘Orda bir Köy Var Uzakta’ projesi kapsamında Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine 12 kilometre uzaklığında bulunan Ergözü köyüne gidildi. Proje kapsamında öğrencilere Badminton Federasyonunun gönderdiği raket, top, file malzemesi hediye edildi.

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak “Gençlik Spor Bakanlığımız ve Badminton Federasyonunun beraber yürütmüş olduğu ‘Orda bir köy var uzakta’ projesi kapsamında Eleşkirt ilçesine bağlı Ergözü köyüne geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Badminton Federasyonumuz Çocuklarımızın sportif alanlarında ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek için bu proje kapsamında malzeme yardımında bulunarak bu alanda onları destekliyoruz” dedi.

 

Malzeme dağıtım programına; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel, Badminton İl Temsilcisi Yılmaz Pur ve Milli eğitim şube müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:44
  1. Ağrı
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