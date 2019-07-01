Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki Gelişim Eğitimi”

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğince yürütülen "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapsamında Ağrı’da okul yöneticilerine yönelik eğitimler başladı.

Kültür ve Kongre Merkez Merkezi’nde düzenlenen programa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Aydın, MEB Bakan Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Turgay Öntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve Mehmet İsmail Yüce, MEB temsilcileri, şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülmekte olan “Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı” kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ile okul yöneticilerinin ortak bir vizyon ve misyon oluşturmaları, sürekli kendilerini geliştirmeye ve öğrenmeye istekli olmaları, başarılı bir kapsayıcı okulda liderlik rolünü üstlenebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 1-5 Temmuz ile 7-11 Temmuz tarihlerinde iki dönem halinde toplam 230 okul yöneticisine eğitim verilecektir”diye konuştu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Aydın, ise,”Öğretmen bizi uyandıran insandır. Bak yaşıyorsun, çünkü öğretmen yaşar hayatı seyretmez. Bizim eğitimcilerin güzel bir duruşu vardır. Asla ikna etmeye çalışmayız biz sözümüzü söyler geçeriz, o kadar”dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Prof. Dr. Aydın’a plaket takdim etti.