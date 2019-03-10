Ağrı’da ‘Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları’ sona erdi

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde organize edilen ‘Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları’ oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

15 Nisan Spor Salonu ve 2 bin 500 kişilik Merkez Spor Salonundaki, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde 11 farklı ilin katıldığı grup müsabakaları üç gün devam etti. Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlarda; Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Siirt ve Van olmak üzere toplam 11 il katılım sağladı.

Müsabakalar sonundu dereceye giren okulların kupa, madalya ve katılım belgeleri Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Voleybol İl Temsilcisi Yusuf Öner ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Derecele Giren Okullar

Kızlarda:

A Grubu 1. Artvin- Hopa / Karadeniz Ortaokulu

B Grubu 1. Siirt- Baykan / Kız Yatılı Bölge Ortaokulu

C Grubu 1. Kars- Kağızman / Kazım Karabekir Ortaokulu

Erkeklerde:

A Grubu 1. Erzurum- Aşkale / İbrahim Polat Ortaokulu

B Grubu 1. Van- İpekyolu/ Özel Çınar Ortaokulu

C Grubu 1. Batman- Beşiri / Durucak Tekağaç Ortaokulu