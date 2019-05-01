Ağrı’da öğretmenlere kodlama eğitimi Ağrı’da “Kodlağrı Projesi” kapsamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik kodlama eğitimi verildi.

Ağrı’da “Kodlağrı Projesi” kapsamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik kodlama eğitimi verildi.

Ağrı’da “Kodlağrı Projesi” kapsamında Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi’nde yapılan kodlama eğitimine Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, kentte görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenleri katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesiile Gazi Üniversitesi öğretim görevleri tarafından 80 öğretmene yönelik kodlama eğitimi verildi. Konu hakkında bilgi veren Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç,” Günümüzün önemli becerilerinden olan kodlamanın okul öncesi ve ilkokul seviyesinde yaygınlaştırılması amacıyla öğretmenlerimize eğitim verilmiştir. Eğitimde özellikle temel kodlama etkinlikleri, bilgisayarsız ve bilgisayarlı kodlama etkinlikleri ve uygulamaları konuları üzerinde durulmuştur”dedi.

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