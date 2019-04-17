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Ağrı’da nisan ayında kar yağışı

Ağrı’da 2 gündür etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, sokaklar beyaza büründü.

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:02
Ağrı’da nisan ayında kar yağışı

Ağrı’da 2 gündür etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, sokaklar beyaza büründü.


Ağrı’da iki gün boyunca süren yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Ağrılılar, Nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, kent kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar baharı beklerken yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Fecri Kocaağa (42) adlı vatandaş, ‘’Bahara kavuşacağımızı düşünürken Nisan ayında kara kışa geri döndük. Antalya da deniz sıcaklığı 20 dereceyken Ağrı’da şuan sıfırın altında 5-6’lardayız. Mayıs ayına da böyle giriyoruz yavaş yavaş. Maalesef Nisan ayında da hala sobalarımız kaloriferlerimiz yanıyor. Yakıtımızda kalmadı artık. Nereye kadar dayanacağız artık siz düşünün. Bekliyoruz inşallah bahar bize de gelir’’ dedi.


Ramazan Demir adlı vatandaş ise, Ağrı’da yılın neredeyse 6 ayının karla geçtiğini belirterek, “Bugün 17 Nisan Çarşamba. Bizim Ağrı’ya hala kar yağıyor. Aslında bu duruma pek yabancı değiliz. Her zaman halimiz böyle. Ağrı’ya Haziran’da bile kar yağabilir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:02
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