Ağrı’da muhtar adayı kalp krizi geçirdi
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.31 Mart 2019 Pazar 21:27
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt ilçesine bağlı Haydaroğlu köyünde emekli polis memuru olan muhtar adayı Ali Rıza Sarı (59) seçimi kaybedince kalp krizi geçirdi. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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