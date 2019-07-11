Ağrı’da MTSK Temsilcileriyle İstişare Toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının temsilcileriyle, sınav sistemindeki bazı yenilikler ve genel sorunlarla ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden, Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyon Başkanı Kenan Çetin ve kentte faaliyet gösteren motorlu taşıt sürücü kurslarının kurucu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il merkezinde yapılan MTSK e-sınavında en çok karşılaşılan sorunları belirtti.

Bu sorunların giderilmesi için kurum olarak gerekli tüm önlemlerin alınacağını ve bu konuda Motorlu Taşıt Sürücü Kursu sahiplerine de çok iş düştüğünü ifade eden Tekin, özellikle sınav sırasında her kurstan bir temsilcinin bu sınav merkezinde bulunması gerektiğini ve sınavda görev alan görevlilere kursiyer kimlik tespitinde yardımcı olmasını söyledi.

Tekin konuşmasının devamında ilimizde faaliyet gösteren tüm özel Eğitim Kurumları ile toplantı yapılacağını ve denetim konusuna daha fazla zaman ayıracaklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden ise, uygulama sınavında karşılaşılan sorunlar vebu sorunların giderilmesi için usta öğreticiler ile görev alan öğretmenlerle bir toplantı yapılacağını, ilde yapılan sınavların sorunsuz ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli olan çabanın herkes tarafından özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyon Başkanı Kenan Çetin, motorlu taşıt sürücü kurslarının işleyişi vedireksiyon sınavlarında yaşanan sorunları paylaştı.