Ağrı’da kurban kesim ücretleri belli oldu
.02 Ağustos 2019 Cuma 14:22
Ağrı Belediyesi Kurban Bayramında, belediyeye bağlı mezbahanelerde kurban kesim ücretlerini belirledi
Ağrı Belediyesi tarafından mezbahabelerde yapılacak kurban kesim fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada, 2019 yılı Kurban Bayramında kurban kesmek isteyen vatandaşların, büyükbaş hayvan kesimi için 200 TL, küçükbaş hayvan kesimi için ise 50 TL ücret ödeyecekleri belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ağrı Hayvan Borsasının kurban satış yeri olarak belirlendiği ifade edildi.
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