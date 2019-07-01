Ağrı’da kedi kurtarma operasyonu .

Ağrı’da çatıya sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı merkezde iki katlı bir binanın çatısında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.