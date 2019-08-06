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Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Çukurçayır köyünde hafta sonu bakkala gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmalarına ara verildi

06 Ağustos 2019 Salı 18:08
Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmalarına gün boyu devam edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde köy çevresi ve il merkezinde yoğunlaştı.

Köy yakınındaki ağaçlık bölge ve dere yatağında jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma ve iz takip köpekleri desteğiyle geniş bir alanı taradı.

Drone ile desteklenen arama çalışmalarında akşama kadar bölgeyi detaylı bir şekilde arayan ekipler, bir bulguya rastlayamadı.

Ara verilen arama çalışmasının yarın devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 18:08
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