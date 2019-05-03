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Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Patnos ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

03 Mayıs 2019 Cuma 20:03
Ağrı'da kardeş kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özdemir köyünde Mehmet Hanifi (47) ve oğlu İsa (19) ile kardeşleri Nazim (24) ve Alaattin Ü. (63) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar birbirine silahla ateş etti.

Yaralanan Mehmet Hanifi, İsa, Nazim ve Alaattin Ü, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Hanifi Ü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen Alaattin Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:03
  1. Ağrı
  2. Patnos
  3. silahlı kavga

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