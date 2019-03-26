Ağrı'da kamyon ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kamyon ile çarpışan servis minibüsündeki sürücü ile 10 öğrenci yaralandı. İlçeye bağlı Günyolu ve Bereket köylerinden öğrencileri ilçe merkezindeki liselere götürmek için yola çıkan Saim Tayfur yönetimindeki 04 D 5754 plakalı servis minibüsü, Doğubayazıt-Çaldıran kavşağında, Servet Aktaş'ın kullandığı 76 AJ 062 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, servis aracının sürücüsü Tayfur ile minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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