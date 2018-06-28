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CHP destekledi teröristler şımardı! Kalleş infaz

Ağrı’da direğe bağlanarak infaz edilen AK Partili Mevlüt Bengi’yi PKK’lı teröristlerin katlettiği netlik kazandı. CHP’nin desteğiyle HDP’nin Meclis’e girmesi, hainleri cesaretlendirdi. CHP’nin kirli siyaseti, PKK infazlarına zemin hazırlıyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:56
CHP destekledi teröristler şımardı! Kalleş infaz

24 Haziran seçimlerinde teröre açıktan destek veren HDP, CHP’nin örtülü desteğiyle barajı aşıp Meclis’e girerken, bunu başardığı her seçim sonrası PKK’nın gerçekleştirdiği kanlı eylemler de gecikmedi. Önceki gün ölü bulunan Mevlüt Bengi’yi terör örgütü PKK’nın katlettiği büyük ölçüde kesinlik kazandı.

BENGİ’NİN YANINDAKİ NOT

Doğubayazıt’a bağlı Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi’nin 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek olduğu gerekçesiyle Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanıp başından vurulmuş halde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bengi’nin cesedinin yanında “2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür” yazılı not bulduğu öğrenildi. Bu nottan yola çıkarak soruşturmayı derinleştiren jandarma, Bengi’nin PKK tarafından infaz edildiğini değerlendiriyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

Bengi’nin 24 Haziran seçimlerinde ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirildiği, ancak bu görevi yedek müşahidin yaptığı öğrenildi. Mevlüt Bengi’nin infaz edilmesiyle birlikte ilçeye bağlı Çiftlik köyünün Türkmen ve Cebekümbet mezraları, Yaygınyurt köyünün Aşağı ve Yukarı Demirkapı mezraları, Güngören köyü ve bu köye bağlı Yenigün mezrasında önceki gün itibariyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede hava ve kara destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyon kapsamında kırsalda tuzaklanmış el yapımı bombaların da imha edildiği belirtildi.

AĞRI TERÖRE KARŞI TEK VÜCUT

AK Parti’den Ağrı Milletvekili seçilen Ekrem Çelebi, PKK tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Terörü lanetleyen Çelebi, “Buradan Türkiye’ye haykırmak istiyoruz, PKK’yı lanetliyoruz, PKK’nın buradan elini çekmesini istiyoruz. Çekmediği takdirde zaten devlet unsurlarımız ilgileneceklerdir. Ağrılılar teröre karşı tek vücuttur” dedi. Coğrafyanın Osmanlı’nın son sancağı olduğunu vurgulayan Çelebi, “Bu topraklar, ilelebet bu devletin al bayrağının üzerinde dalgalandığı kent olarak kalacaktır” diye konuştu.

11 çocuk babası Mevlüt Bengi'nin alçakça katledilmesi Mehmetçiği de üzüntüye boğdu. Dün terörist avına çıkan Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın güdümlü füzesine "Mevlüt Bengi ruhun şad olsun" yazıldı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:56
  1. Ağrı
  2. ağrı
  3. infaz
  4. PKK
  5. kalleş

YORUM YAZ

  • Emirhan canimEmirhan canim19 sa önce
    VALILIK ACIKLAMA YAPTI INTIHAR ETMIS DIYE HANGISI DOGRU VALILIK NEREYE BAGLI KIMDEN DOGRUYU BILECEYIZ
  • AliAli17 sa önce
    Valilik Mevlut bengi için değil başka biri için intihar açıklaması yaptı. Bilmeden yorum yapma.
  • FaniFani17 sa önce
    Idam yasasini acele bekliyoruz. Yoksa bu isi memleket evlatlari bitirecek. Yeter sabrin da bir siniri var. Evde zorla tutulan %50 den cok daha fazla var. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Acimiyana acinmaz. Yoksa acinacak hale geliriz.
  • HakikatbinHakikatbin16 sa önce
    İdam nerde idam? Yeter sabrımız tükendi
  • hakanhakan16 sa önce
    bu kardeşimizin katili chp dir müsebbibdir
  • Chp Turkiye beka sorunuChp Turkiye beka sorunu18 sa önce
    Chp'nin varligi Turkiye'nin beka sorunu haline geldi. Bunu ya adam gibi gorur tedavi ederiz, ya da yavsakca gormezden gelir riyakarligi ikiyuzlulugu surduruz
  • AAAA18 sa önce
    DEVLETTE BUNU YAPANLARI İBRETLİK OLACAK ŞEKİLDE ÖYLE BİR İNFAZ EDECEKKİ BİRİLERİ BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYI BIRAK DÜŞÜNMEKTEN DAHİ KORKACAK BU İŞE BULAŞAN YARDIM DESTEK KİMSE KÖKÜNÜ KURUTACAK DEVLET KARŞILIĞINI İBRETLİK VERMEZSSE BU ŞEREFSİZLER ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM ELDE ETMİŞ OLACAKLAR SÜLEYMAN SOYLUDUYSUN
  • hüs coşhüs coş17 sa önce
    ağrı ili pkk ya karşı oldıgu içinmi % 60- 70 oy verdi pkk ya. pkk ağrı seçim sandıkllarından aldığı güçleagrılı vatandaşı katletmiştir.
  • ErdoğanErdoğan19 sa önce
    BUNU PKK NIN YAPTIĞI KESİN BUNUN TERSİNİ SÖYLÜYEN HDP Lİ OLURSA BİŞEY DEMEM ÇÜNKÜ ONLARDA PKK LI AMA BUNUN TERSİNİ CHP MHP YADA BAŞKA BİR PARTİLİ SÖYLÜYORSA O DA KESİN HAİNDİR ALÇAKTIR NAMUSSUZDUR KİM ÖYLE SÖYLÜYORSA ONUDA ELEKTİRK DİREĞİNE DEVLET BAĞLAMALIDIR
  • HalilHalil16 sa önce
    Pkk nın bu ilk değil.pkk bir terör örgütü onlar işini çok iyi yapıyor.gelelim bizim siyasetçilere siz işinizi yapmıyorsunuz.pkk destekçileri vatandaşlıktan çıkarılsa sınır dışı edilse.yakalanan teröristler infaz edilse.hapiste domuz gibi besliyoruz.40 yıldır başımızda ki bu beladan kurtulmak çok ta zor değil iran rusya amerika da neden terör yok çünkü onlar hainlerini hapise değil mezara yolluyorlar.kitabımız kuran ı kerim ne emrediyorsa onu yapsak terör biter
  • Lütfi59Lütfi5919 sa önce
    Böyle haberleri yayınlamayın.Şerefsizler iyice kapana kısıldılar ve bitiyorlar.Bu haberler onlara bilmeden moral verir halkıda korkutur.
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