CHP destekledi teröristler şımardı! Kalleş infaz

24 Haziran seçimlerinde teröre açıktan destek veren HDP, CHP’nin örtülü desteğiyle barajı aşıp Meclis’e girerken, bunu başardığı her seçim sonrası PKK’nın gerçekleştirdiği kanlı eylemler de gecikmedi. Önceki gün ölü bulunan Mevlüt Bengi’yi terör örgütü PKK’nın katlettiği büyük ölçüde kesinlik kazandı.

BENGİ’NİN YANINDAKİ NOT

Doğubayazıt’a bağlı Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi’nin 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek olduğu gerekçesiyle Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanıp başından vurulmuş halde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bengi’nin cesedinin yanında “2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür” yazılı not bulduğu öğrenildi. Bu nottan yola çıkarak soruşturmayı derinleştiren jandarma, Bengi’nin PKK tarafından infaz edildiğini değerlendiriyor.

OPERASYON BAŞLATILDI

Bengi’nin 24 Haziran seçimlerinde ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirildiği, ancak bu görevi yedek müşahidin yaptığı öğrenildi. Mevlüt Bengi’nin infaz edilmesiyle birlikte ilçeye bağlı Çiftlik köyünün Türkmen ve Cebekümbet mezraları, Yaygınyurt köyünün Aşağı ve Yukarı Demirkapı mezraları, Güngören köyü ve bu köye bağlı Yenigün mezrasında önceki gün itibariyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede hava ve kara destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyon kapsamında kırsalda tuzaklanmış el yapımı bombaların da imha edildiği belirtildi.

AĞRI TERÖRE KARŞI TEK VÜCUT

AK Parti’den Ağrı Milletvekili seçilen Ekrem Çelebi, PKK tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Terörü lanetleyen Çelebi, “Buradan Türkiye’ye haykırmak istiyoruz, PKK’yı lanetliyoruz, PKK’nın buradan elini çekmesini istiyoruz. Çekmediği takdirde zaten devlet unsurlarımız ilgileneceklerdir. Ağrılılar teröre karşı tek vücuttur” dedi. Coğrafyanın Osmanlı’nın son sancağı olduğunu vurgulayan Çelebi, “Bu topraklar, ilelebet bu devletin al bayrağının üzerinde dalgalandığı kent olarak kalacaktır” diye konuştu.

11 çocuk babası Mevlüt Bengi'nin alçakça katledilmesi Mehmetçiği de üzüntüye boğdu. Dün terörist avına çıkan Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın güdümlü füzesine "Mevlüt Bengi ruhun şad olsun" yazıldı.

(Yeni Şafak)