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Ağrı'da Kadir Gecesi yoğunluğu

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Ağrılı vatandaşlar camileri doldurdu

31 Mayıs 2019 Cuma 23:11
Ağrı'da Kadir Gecesi yoğunluğu

AĞRI (AA) - Ağrı'da çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi ve ziyarete açılan Sakal-ı Şerif dolayısıyla Merkez Camisi ile Meydan Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Teravih namazını kılmak için camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup teravih namazı kıldıktan sonra İslam alemi için dua etti.

İl Müftülüğü organizasyonunda, Merkez Camisi'nde erkekler ve Meydan Camisi'nde kadınların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen Ağrılılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Cami avlusuna sığmayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde sıra bekledikten sonra Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadı.

Teravih namazı sonrası Kızılay Ağrı Şubesince vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Vatandaşlardan Sebahattin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin mübarek bir gün olduğunu ve bu gecenin feyzinden faydalanmak için camiye geldiklerini söyledi.

Geceyi dolu dolu ibadet ederek geçireceklerini dile getiren Bayram, şunları dile getirdi:

"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün olan Kadir Gecesi'ni idrak etmek ve Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için bekledik. Günahlarımızın affedilmesi için Allah'ımıza dua edeceğiz. Sırada bekliyoruz, önümüzde büyük bir yoğunluk var. Bizde bekliyoruz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin."

Sakal-ı Şerif'i görmek için camiye gelen Gülizar Kılıçaslan ise çok mutlu olduğunu ve ziyaret sırasında duygulandığını anlattı.

Kadir Gecesi'nin İslam alemine barış ve huzur getirmesi için dua ettiklerini ifade eden Kılıçaslan, "İslam aleminin Kadir Gecesi kutlu olsun. Kadir Gecesi'ni dolu dolu yaşamak ve Sakal'ı Şerif'i ziyaret etmek için köyden geldim. İbadetimizi gerçekleştirip dua ettik." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:11
  1. Ağrı
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