Ağrı’da itfaiye ekipleri camileri yıkadı Ağrı’da itfaiye ekipleri yaz temizliği kapsamında başlattıkları temizlik çalışmalarıyla şehir merkezindeki camileri yıkadı.

Ağrı’da itfaiye ekipleri yaz temizliği kapsamında başlattıkları temizlik çalışmalarıyla şehir merkezindeki camileri yıkadı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Ağrı’daki camilerde temizlik başlatan itfaiye ekipleri, yangın söndürmek amacıyla kullandıkları su hortumunu camilerin dış kısımlarını temizlemek için kullandı.

Belediyeye bağlı ekiplerin, kentteki tüm camilerde kapsamlı temizlik yaptığını gören vatandaşlar büyük memnuniyet duydu.

Ağrı genelindeki tüm camilerin çevresini ve avlusunu sulayıp yıkayan itfaiye ekiplerinin çalışmaları büyük takdir topladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.