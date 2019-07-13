Ağrı’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ağrı’da 2019 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı

Ağrı İl Özel İdaresi, il Genel Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları,yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

‘Ağrı’da 2019 yılında 218 proje uygulandı’

2019 yılında yapılması düşünülen projelerin değerlendirmesini yapmak üzere bir araya gelinen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Elban, “İlimizde 2019 yılında 218 proje uygulanmış olup, Temmuz ayı itibariyle bu projelerden 6 adedi bitirilmiş, 150 adedinde çalışmalar devam ediyor, 40 adedi ihale aşamasında, 22 adedine ise henüz başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 3 milyar 043 milyon 288 bin TL’dir. ” dedi.

Toplantı Vali Süleyman Elban’ın konuşmasının ardından, kurum müdürlerinin sunum yapmasıyla devam etti.

Yapılan sunumlardan sonra toplantı sona erdi.