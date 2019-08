Ağrı’da iki yılda 126 bin ağaç dikildi

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Valiliği öncülüğünde il genelinde iki yıldır yürütülen ‘Ağrı İli Meyvecilik Projesi’ kapsamında TRT Park Mesire Alanında, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü iş birliği ile kurulan meyve bahçesini gezdi.

TRT Parkta, proje kapsamında 1200 dönümlük meyve bahçesine dikilen ağaçları kontrol edip, incelemelerde bulunan Vali Elban’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin de eşlik etti.

Ağrı genelinde yürütülen Proje kapsamında kurulan meyve bahçelerinde iki yılda 126 bin adet fidan dikildi.

‘5 bin dönümlük alana meyve bahçesi kurduk’

Vali Elban, incelemelerinin ardından, iki yıldır yürütülen proje ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamasında, kent genelinde kurulan meyve bahçelerinde dikilen ağaçlardan yüzde 90 oranında başarı sağlandığını belirtti. Elban, “Biz geçen yıl ilimizde 635 dönüm meyve bahçesi kurduk. Merkez ilçe ve diğer yedi ilçemizle beraber. Elma, armut, ceviz, vişne, kayısı ve kiraz olmak üzere. Bu yılda yaklaşık 5 bin dönümlük bir alana yine meyve bahçesi kurduk. Yaptığımız meyve bahçelerinin 5 dönümden daha küçük,10 dönümden de daha büyük yapmadık. Özellikle bölgemize uyum sağlayıp sağlamadığını görmek için. Geçen yıl diktiklerimiz yüzde 90 oranında başarı sağladı. Meyve fidanlarımız tuttu. Bu sene meyvelerde var. Diktiğimiz fidanlarımız tuttu. Arkadaşlarımız düzenli olarak bunları kontrol ediyor. Şu ana kadar bu sene diktiklerimizde de yüzde 90 üzerinde bir başarı var. Gayet iyi gidiyor meyve işi. Vatandaşlarımız da bundan gayet memnun. Şimdi burada ise 1200 dönümlük bir alanımız var. Burası bizim Valilik ve Özel İdaremize ait ortak bir alanımız. Biz bu alanın tamamını ağaçlandırıyoruz. Yaklaşık 27-28 Bin ağaç dikiyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz yer ise aynı zamanda meyve ağacı diktiğimiz yer. Yani biz bu alanın büyük bir kısmına diğer yapraklı ağaçlar, küçük bir bölümünü iğne yapraklı ağaçlar, bir alanını da meyve ağaçları diktik. Dolayısıyla burası, Ağrı halkının mesire alanı olsun istedik. Buraya gelsinler pikniklerini yapsınlar. Aileleri ile birlikte ağaçların dibine kadar gelip, piknik yapsınlar istedik. Onların burada diğer ihtiyaçlarını da gideriyoruz” dedi.

‘Yeşil Ağrı olsun istiyoruz’

Kent genelinde yürütülen proje kapsamında kurulan meyve bahçeleri ile birlikte Ağrı’yı yemyeşil bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini dile getiren Elban, yapılan çalışmalara, vatandaşların olumlu tepki verdiğini ifade etti. Dikilen ağaçlardan insanlar dışında, diğer canlılarında faydalanacağını söyleyen Elban, “Burayı bir mesire alanı yaptık. Öbür taraftan da 5 Bin dönüm alan üzerinde geçen yılla birlikte meyve bahçeleri kurduk. Buraya da bir bölümüne meyve bahçesi yaparak, projenin somut olarak burada da kamuya ait bölümünü görüyoruz. Dolayısıyla her vatandaş meyve bahçesi kurmadı. Her vatandaşın meyve bahçesi de yok. Onlarda aileleri ile birlikte bizim fidanlarımız görecekler. Onların büyümesine şahitlik edecekler. Belki onlarda gözetecek, koruyacak. Biraz büyüdükten sonrada onlarda bunun meyvesinden faydalanacaklar. Onlarla birlikte doğadaki kurt, kuş, börtü, böcekte faydalanacak. İlimizde inşallah burasıda bir pilot uygulama, bir örnek olur diye düşünüyoruz. Diğer kırsal bölgelerimizde de hem meyve hem diğer ağaçlarla birlikte ağaçlandırma faaliyeti hız kazanır. Böyle bir kırsal yapıdan, kurak yapıdan, çıplak dağ, tepelerden artık yem yeşil bir Ağrı’ya doğruda gitmiş oluruz. Yemyeşil bir Ağrı’ya giderken de tabi sadece yeşil değil, aynı zamanda bir kısmı da meyve veren, Yeşil Ağrı olsun istiyoruz. Tabii bu projeyi biz Özel İdare ve İl tarım Müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor. Biz kendimize göre hedef koyuyoruz. Ama vatandaşında alanda tepkisine göre hedeflerimizi revize ediyoruz. Yani arttırıyoruz ya da azaltıyoruz. Geçen yıl kurduğumuz alanın bir miktar arttıracağız diye hedeflemiştik. Baktık vatandaşlarımızdan talep çok. Bu defa onun yaklaşık 8-9 katı bir alan planladık. Bu yılda yani önümüzdeki yıl içinde, yine bu yıl yaptığımız kadar yapma, planımız var. Ama yıl içerisinde vatandaşımızın bu kurulan bahçeler konusunda verecekleri tepkiye göre, belki bu sayıyı biraz daha arttırmak durumunda kalırız. Çünkü sağ olsun hem arkadaşlarımız çok gayret ediyor. Gidiyorlar çiftçilerimizi ziyaret ediyorlar. Yapılan bahçeleri yerinde denetliyorlar. Onlara rehberlik ediyorlar. Öbür taraftan da zaten Ağrı halkı sağ olsunlar, ne yapsak daha fazla destek veriyor. Şu an için bir şey söyleyemeyiz. Bizim hesabımız en az bu yıl kadar olsun diyoruz. Ama yıl içerisindeki talebe göre belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘İlimizde 2 yılda toplamda 126 bin adet meyve fidanını toprak ve çiftçilerimizle buluştu’

Öte yandan, kurulan meyve bahçelerindeki ağaçla, sulama sistemleri ve iki yılda toplam dikilen ağaç sayısı hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise “Sayın Valimizin talimatları ve öncülüğünde, İl Özel idaresinin finansman ve desteği ile, 2018 yılında başlatmış olduğumuz Ağrı İli Meyvecilik Projesi kapsamında, 2018 yılında il genelinde toplam 20.800 adet fidan, 700 dönüm alanda, toplam 50 adet basınçlı damla sulama sistemli Kapama Meyve Bahçesi kurulumu yapıldı. Ayrıca 2019 yılında ise toplamda 93 adet damla sulama sistemli kapama meyve bahçesi ve Eleşkirt İlçemizde yürütülen “Eleşkirt’ten Çıktım Yüküm Eriktir ”projesi ile 2.500 adet erik fidanı, 100 çiftçimize dağıtılarak toplamda 3.000 dönüm alana 105.500 adet meyve fidanı dikildi. İlimizde iki yılda toplamda 126 Bin adet meyve fidanı toprak ve çiftçilerimizle buluştu. Bu meyve fidanları bölgemiz iklim koşullarına dayanıklı elma, armut, kiraz, vişne, ceviz, kayısı ve erik ağaçlarından oluşmaktadır. Kurulumu yapılan bahçelerin meyve yatıncaya kadar bakım, budama, bitki, besleme ile ilgili bütün iş ve işlemleri ise İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından yürütülmektedir” dedi.