Ağrı'da halı sahanın çatısı 4 yıl sonra yine kardan çöktü

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla 4 yıl sonra bir kez daha çöktü.

Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir aralıklarla etkili olan yoğun kar sebebiyle Müftü Selim Mahallesi'ndeki halı sahanın çatısında kar birikintisi oluştu. Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan çatı çöktü.

Olayın gece saatlerinde yaşanması ve halı sahanın kapalı olması yüzünden şans eseri bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, halı sahada büyük maddi hasar oluştu.

Aynı halı sahanın çatısının 9 Şubat 2015'te yine kar kütlesi birikmesi dolayısıyla çöktüğü hatırlatıldı.

Halı sahanın işletmecisi Sıddık Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklama, halı sahanın çatısının gece büyük bir gürültü ile çöktüğünü anlatarak, şunları ifade etti:

"Gece büyük bir gürültü ile uyandık. Hemen halı sahanın yanına geldik ve artık yapacak bir şey yoktu. Burada ikinci kazamız. 9 Şubat 2015 yılında yine çökmüştü. 4 yıl önce de çöken halı sahanın çatısı daha sağlam ve dik yapılmasına rağmen 3 gündür devam eden yoğun kar yağışına dayanamadı ve yeniden çöktü. Büyük bir felaketten kurtulduk. Can kaybının olmaması bizleri sevindirdi." diye konuştu.