Ağrı’da ’’Güzel Ahlak İzci Kampı’’

Ağrı Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ağrı İzcilik İl Temsilciliği ’’Güzel Ahlak’’ adlı izci kampı düzenledi.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Ağrı İzcilik İl Temsilciliğinin 18-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlediği,“Güzel Ahlak İzci Kampı”Ağrı Genç Spor, Ağrı Eğitim Çevre İzcilik ve Gençlik Kulüplerinden 50 izcinin katılımı ile Vali Lütfü Yiğenoğlu şehir stadyumunda yapıldı.

3 gün süren ’’Güzel Ahlak’’ izci kampını Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak ziyaret ederek izcilerle sohbet etti. Budak, burada yaptığı konuşmada başarılı bir kamp olması temennisinde bulundu.

Ağrılı izcilerin katılım sağladığı ’’Güzel Ahlak İzci Kampında’’; ok atma, tenis oynama, havalı tüfekle atış yapma, yüzme gibi etkinliklerin yanı sıra izci oyunları oynandı.

’’Güzel Ahlak İzci Kampı’’ sorumlusu Recep Kasar ilebirlikte Selçuk Çeker, Mustafa Genç,Abuzer Bayram ve Ersin Polat izci kampı liderleri olarak, izcilerle yakından ilgilenip kampın başarılı geçmesi için üstün gayretler gösterdi.

Akşam etkinlikleridahilinde izcilerin hazırladıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

Bayrak Töreni ile tamamlanan Güzel Ahlak İzci Kampı, izcilerin velilerine teslim edilmesiyle sona erdi. tamamlanmıştır.