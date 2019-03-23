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Ağrı’da “Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması”

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü organizesinde Ağrı Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde “Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması” düzenlendi.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
Ağrı’da “Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması”

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü organizesinde Ağrı Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde “Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması” düzenlendi.


İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi Osmanlı Salonu’nda düzenlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. ‘İmam Hatip Ortaokulları’ ve ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri’ arası ‘Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması’na Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Muş illerinden toplam 22 öğrenci katıldı. Bölge yarışmasında ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri’ dalında Erzurum ve Ağrı ilinden katılan öğrenciler 95,6 eşit puan aldı. Yapılan kura sonucunda Erzurum Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Abdullah Turca birinci, Ağrı Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Gürbüz ikinci ve Artvin Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halil Bülbül üçüncü oldu. ‘İmam Hatip Ortaokulları’ dalında ise Erzurum İbni-Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Davut Ali Bingöl birinci, Bayburt Gaziler İmam Ortaokulu öğrencisi İsmail Akbulut ikinci ve Artvin Şöhret Cengiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emre Kanra üçüncülüğü elde etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 11 ilden gelen öğrenci, danışman öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür etti. Katılımcılar tarafından dereceye giren öğrencilere cumhuriyet altını ve çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
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