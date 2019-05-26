Ağrı’da fırtına çatıları uçurdu
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.26 Mayıs 2019 Pazar 10:41
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Ağrı’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu. Fırat Mahallesi’nde yaşanan fırtınada yüksek katlı binanın çatısı bir anda kağıt gibihavada uçuştu. Fırtına nedeniyle çok sayıda binada çatılar sökülürken, herhangi bir yaralanma olmaması sevindirdi.
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