Ağrı’da fırtına çatıları uçurdu Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ağrı’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu. Fırat Mahallesi’nde yaşanan fırtınada yüksek katlı binanın çatısı bir anda kağıt gibihavada uçuştu. Fırtına nedeniyle çok sayıda binada çatılar sökülürken, herhangi bir yaralanma olmaması sevindirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.