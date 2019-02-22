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Ağrı’da Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi açıldı

Ağrı Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ismi Güzel Sanatlar Lisesi olan okula Ağrılı Türk Halk Müziği sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.

22 Şubat 2019 Cuma 18:44
Ağrı’da Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi açıldı

Ağrı Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ismi Güzel Sanatlar Lisesi olan okula Ağrılı Türk Halk Müziği sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak’ın ismi verildi.



Ağrılı Türk Halk Müziği sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Vali Süleyman Elban, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte isminin verildiği Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret ederek kurdele kesip okulun açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Prof. Dr. Erol Parlak’ın isminin liseye verilmesinin önemine dikkat çekti. Ağrı’ya geldikleri için Parlak’a teşekkür eden Vali Elban, "İyi ki varsınız. Sizler bunlardan çok daha fazlasına layıksınız. Sizin açtığınız bu çığır ilimizdeki tüm gençlerimize onların gelecek ile ilgili beklentilerine ışık olmaktadır. Bu ışık onlar için açılmış yol olur, iz olur. Ve nice Erol Parlaklar ve kıymetli sanatçılar yetişir diye temenni ediyorum" dedi.



Prof. Dr. Erol Parlak ise Vali Süleyman Elban’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek isminin verildiği okulu sanat camiasında hizmet verenlerin kazanımı olarak nitelendirdi.Çok mutlu olduğunu ve bunun yaşarken gerçekleşmesinin kendisine ayrı bir gurur kattığını ifade eden Prof. Dr. Parlak, şunları söyledi: "Ülkemizin, Anadolu’muzun kültürüne büyük emekleri ve hizmetleri olanların adına düşünüyorum. Böyle kabul ediyorum gönlümdeki yeri de bu. Bunun yaşarken olması da Ağrımızın bu vefa duygusunun bir örneğidir diye düşünüyorum. Üretenler bir şeyler yapanlar genelde öldükten sonra hatırlanır. Ama Ağrı’mızın bu vefası, bu güzelliği takdire şayandır."



Program, sınıfların gezilmesi ve öğrenciler tarafından yapılan resim sergisinin incelenmesi ile sona erdi.Programa, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kamu kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:44
  1. sanat
  2. sergi
  3. resim sergisi

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