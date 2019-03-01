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Ağrı'da eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde, bazı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

01 Mart 2019 Cuma 09:40
Ağrı'da eğitime kar engeli

Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ile Hamur ilçelerinde, bazı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçe merkezi ile bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Hamur ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle bugün taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verildi.

Dün valilik tarafından yapılan açıklamada da il merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:40
  1. Ağrı
  2. Eleşkirt
  3. Hamur
  4. kar tatili
  5. okullar tatil edildi

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