Ağrı'da eğitime kar engeli
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı merkez ile bağlı köylerde okullar yarın tatil edildi28 Şubat 2019 Perşembe 18:07
AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'daki bazı okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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