Ağrı'da eğitime kar engeli Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı merkez ile bağlı köylerde okullar yarın tatil edildi

AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'daki bazı okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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