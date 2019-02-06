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Ağrı'da "dondurucu" soğuk hava

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ölçülen Ağrı'da, soğuk hava besiciler ve vatandaşlar için çileye dönüşürken, kırağı tutan ağaçlar, donan dere, nehir, baraj gölü ile yüzeyi buz tutan baraj üzerinde kalan cami minaresinde güzel görüntülere sahne oldu

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
Ağrı'da "dondurucu" soğuk hava

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ölçülen ve bölgenin en soğuk ili olan Ağrı'da kış ayları besici ve vatandaşlar için çileye dönüşürken, kırağı tutan ağaçlar, donan dere, nehir, baraj gölü ile yüzeyi buz tutan baraj üzerinde kalan cami minaresi güzel görüntüler oluşturdu.

Ağrı'da, son günlerde etkili olan soğuk hava ve sis, hava ve kara yolu ulaşımındaki aksamaların yanı sıra günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 27 derece ölçüldüğü kentte, baraj, nehir ve derelerde buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda da kırağı oluştu.

Kırağı ile bambaşka bir görünüme kavuşan ağaçlar ve sis altında kalan mekanlar fotoğraf tutkunlarının da gözde yerleri haline geldi.

- Donan barajdaki minare ilgi odağı oldu

Kent merkezine bağlı Başçavuş köyünde bulunan Yazıcı Barajı'nda ise sabahın erken saatlerinde oluşan sis tabakası seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Sisli havayı fırsat bilen fotoğraf tutkunları barajın kenarında bulunan kayalıklara çıkarak, sisle kaplanan barajın fotoğraflarını çekti.

Yüzeyi donan barajın suları altında kalan caminin, buz kütlesi üzerindeki minaresi sisler arasında kayboldu.

Etrafındaki buz kütlesi ve çevresinde oluşan sisten dolayı ziyaretçilerine görsel şölen sunan minare, ortaya büyüleyici görüntüler çıkardı.

 

- Vatandaşlar ve besiciler soğuktan etkileniyor

Kar yağışının ardından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan köylerde yaşayan vatandaşları zorlayan dondurucu soğuklar, besicileri de olumsuz etkiledi.

Köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını besleyerek geçimlerini sağlayan köylüler, soğuk havaya rağmen günlük işlerini aksatmadan yapmaya çalışıyor.

Besici Tayyar Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçen yıla göre havaların daha soğuk olduğunu ve bunun da kendilerini zorladığını belirtti.

Şehrin gürültüsünden kurtulmak için köye geldiğini ve köyde yaşamayı çok sevdiğini anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Köyde işini bilene köy iyidir, bilmeyene zaten her yer kötüdür. Baraj yapıldıktan sonra cami sular altında kaldı. Camiden geriye kalan minare ilgi görüyor. Minarenin görüntüsü çok güzel. Minare sisler arasındayken daha da güzel oluyor. Hava son günlerde daha çok soğudu. Tezek ve kömür sobasıyla ısınmaya çalışıyoruz. Köy hayatı şehir hayatından iyi. Şehirde akşama kadar kahvehanelerde oturuyorsun. Hastalık bulaşıyor. Soba ve sigara dumanı ile çok zorlu bir hayat yaşıyorlar. Kahvede oturmamak için köyüme yerleştim."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
  1. Ağrı
  2. Besiciler
  3. donan dere ve baraj
  4. kartpostallık görüntüler
  5. sis
  6. soğuk hava

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