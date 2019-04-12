Ağrı’da cuma günleri engelli çocuklara ücretsiz yemek veriyor

Ağrı’da ablaları ve yeğeniyle iki yıldır lokanta işleten Nur Melek Keleş (35), her cuma günü ev yemeklerinin satışa sunduğu lokantasında engelli çocukları ağırlayarak ücretsiz yemek veriyor.

2017 yılında KOSGEB’den aldığı destekle ‘Hanımeli Ev Yemekleri’ lokantasını açan Nur Melek Keleş, iki yıldan beri hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle iş yerinde her cuma günü engelli çocukları ağırlayarak ücretsiz yemek veriyor. Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle örnek teşkil eden Nur Melek Keleş, cuma günleri iş yerlerini normal müşterilere kapattıklarını ifade ederek, o günü sadece engelli çocuklarla ilgilenerek geçirdiklerini söyledi.

Başlattıkları projeden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Keleş, projelerini sürdürebilmelerinde desteği olan başta Ağrı Valisi Süleyman Elban olmak üzere katkıları olan herkese teşekkür etti. Keleş, "Biz Hanımeli Ev Yemekleri lokantası olarak böyle bir projede bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta sayın valimiz Süleyman Elban olmak üzere Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bunların yanında bu işte bize destek olan gönüllü arkadaşlarımız da var. Ablam, kız kardeşim, arkadaşlarımız, kuzenlerimiz herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"İhtiyacın varsa al, yoksa as"

İlerleyen zamanlarda daha büyük projelerle devam etmek istediklerini dile getiren Keleş, engellilere ücretsiz yemek verme projesi dışında başka projeler de geliştirdiklerini belirtti. Keleş, "’İhtiyacın varsa al, yoksa as’ sloganımız mevcuttur iş yerimizin kapısında. Bunda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız gelip ihtiyaçlarını alıyorlar. İhtiyacı olmayanlar ise destekte bulunuyorlar. Biz bu uygulamayı 2017 itibari ile yapmaya başladık. İki yıl oldu. Halen devam etmekteyiz. Biz bunu kendi bütçemizle yapıyoruz. İlk yıllarda kendi araçlarımızla öğrencilerimizi götürüp getiriyorduk. Sonrasında bir takım sıkıntılardan dolayı araç sıkıntımız oldu. Sayın valimiz Süleyman Elban’ın destekleri ile biz öğrencilerimiz tekrar getirmeye başladık. Bize araç temininde bulundu. Bunun dışında farklı projelerimiz de var. Yöresel yemeklerimiz de var. Tüm halkımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz ticari kaygı yaşamadan bu işi yapıyoruz"

Kadın istihdamına öncülük ederek Ağrı’da ilk defa yalnızca kadınların hizmet verdiği küçük bir esnaf lokantası olarak başladıklarını belirten Keleş, yaptıkları işte ticari kaygı taşımadıklarını dile getirdi. Keleş, "Burada sadece bayan personellerimiz hizmet veriyor. Ablalarım ve kız kardeşlerim çalışıyor. Çaylarımız ücretsizdir. Hiçbir zaman çaydan ücret almadık. Biz ticari kaygı yaşamadan bu işi yapıyoruz. Bizim burada amacımız kadın istihdamını sürekli kılmak. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Amacımız burada ayrımcılık değil, kadın girişimcilerin daha fazla sahalarda bulunmasını sağlamak"

İşe ilk önce evde başladıklarını söyleyen Nur Melek Keleş, KOSGEB’in verdiği destekten yararlanmaya karar vererek iş yeri açtıklarını dile getirdi. İlerleyen süreçte iş yerini daha büyütmek ve daha farklı projelerle yola devam etmek istediklerini ifade eden Keleş, "Bu işe, ilk önce evde ufak ufak yaparak başladık. Sonrasında neden ticarete dökmeyelim diye düşündük. Ablam, kız kardeşim ve diğer yol arkadaşlarımızla beraber başladık. İlk başta üç kişi başladık. Şu an sekiz kişi ile devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi bizim amacımız burada ayrımcılık değil, kadın girişimcilerin daha fazla sahalarda bulunmasını sağlamak. KOSGEB destekli açtık biz iş yerimizi. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı projelerle kahvaltı salonları ile sadece bayan istihdamına yönelik iş yerimizi büyüterek geliştirmeyi düşünüyoruz" dedi.